ألمانيا تجدد رفضها للتطعيم الإجباري ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مجددا رفضه للتطعيم الإجباري في مكافحة جائحة كورونا.وقال شبان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "لقد أعطيت وعدي في البرلمان، في هذه الجائحة لن يكون هناك تطعيم إجباري، وسيظل هذا ساريا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تراهن على الحجج والمعلومات والثقة في اللقاح.وذكر شبان أنه يريد أيضا إقناع أطقم التمريض في ألمانيا بالحجج، وقال: "بالمناسبة، هذا أيضا هو التقدير الذي تتوقعه أطقم التمريض في هذه الجائحة"، مضيفا أن الجميع يقولون منذ شهور إن هؤلاء لديهم واحدة من أصعب الوظائف في هذه الجائحة.وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي قبل الإدلاء ببيان حكومي اليوم أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "أعتقد أننا يجب أن نتحدث معهم بشأن التطعيم".