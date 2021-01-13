رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تجدد رفضها للتطعيم الإجباري ضد كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مجددا رفضه للتطعيم الإجباري في مكافحة جائحة كورونا.

وقال شبان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "لقد أعطيت وعدي في البرلمان، في هذه الجائحة لن يكون هناك تطعيم إجباري، وسيظل هذا ساريا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تراهن على الحجج والمعلومات والثقة في اللقاح.

وذكر شبان أنه يريد أيضا إقناع أطقم التمريض في ألمانيا بالحجج، وقال: "بالمناسبة، هذا أيضا هو التقدير الذي تتوقعه أطقم التمريض في هذه الجائحة"، مضيفا أن الجميع يقولون منذ شهور إن هؤلاء لديهم واحدة من أصعب الوظائف في هذه الجائحة.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي قبل الإدلاء ببيان حكومي اليوم أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "أعتقد أننا يجب أن نتحدث معهم بشأن التطعيم".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

20 ألف جنيه غرامة «بوست» على «فيسبوك»

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

«مستقبل وطن» يستقر على ترشيح المستشار حنفي جبالي لرئاسة البرلمان

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية