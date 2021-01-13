كيم جونج أون يدعو لتعزيز قدرات بيونج يانج للردع النووى

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونج أون دعا لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد وقدرات الردع النووي.ونقلت الوكالة عن كيم جونج أون قوله: "علينا بذل قصارى جهودنا لتعزيز قدراتنا للردع النووي بينما نقوم ببناء أقوى قدرات عسكري".وجاء ذلك في ختام مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي عقد لأول مرة منذ عام 2016 واستمر 8 أيام.وعقد المؤتمر قبل أقل من أسبوعين من تولي الديمقراطي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي، وذلك على خلفية الجمود في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول الحد من البرنامج النووي الكوري الشمالي وبرنامج بيونج يانج للصواريخ مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية.