عزيز الشافعى يعلق على هجوم رامى صبرى بسبب أغنية عمرو دياب

علق الملحن عزيز الشافعي على هجوم المطرب رامي صبري عليه بسبب أغنيه النجم عمرو دياب "شكرا" والتي من ألحان "الشافعي" بكلمات أظهرت غضبه بشكل كبير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما أكد دعم نقابه الموسيقيين له.وكتب الشافعي:"أولا: هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة، ثانيا: إحنا أصحاب الحق مش أنت خالص، ثالثًا: بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء في دي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا مكانش في بالي خالص أخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احترامًا للزمالة واحترامًا للناس اللي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي أنت مكمل فيه".واختتم:"أنا موافق، ومن بكرة هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي أنت ارتكبته في حقنا".