«تنسيقية الشباب» تهنئ «جبالي» برئاسة مجلس النواب

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026.كما تقدمت التنسيقية بالتهنئة للنواب أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب.