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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «جبالي» قيمة قضائية كبيرة وله دور وطنى أمام الجماعة الإرهابية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:41 م
جبالي
جبالي
إسلام نصير
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وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفي جبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية ومقولته الشهيرة «القضاة لا يخشون إلا الله».

وأضاف «محسب»، في تصريح له اليوم، أنه على يقين من قدرة المستشار حنفي جبالي، على تحمل المسؤولية الصعبة وقيادة البرلمان لتحقيق نجاحات ترضي وتلبي طموح الشعب المصري، وتواكب أيضًا الثورة النهضوية التي تحققها القيادة السياسية المُمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تواجده على منصب رئيسًا للبرلمان سيحقق طفرة تشريعية غير مسبوقة.

وأكد «محسب»، أن البرلمان أمامه تحديات وقضايا مهمة عليه أن يعمل بكل جهده لوضع حلول لها والمرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب المنقضي مدته وسيكون له دور قوى في دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حدث في مصر من خلال القوانين والتشريعات التي يتم سنها، والبناء عليه بإصلاحات هيكلية تحتاج لجهد كبير من جميع النواب خاصة المتخصصين، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

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