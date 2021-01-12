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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدولى بجمصة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:46 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي عامل بمدينة المنصورة الجديدة مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق الدولي (دمياط- كفرالشيخ) أمام مدخل مدينة "١٥ مايو" بجمصة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة جمصة بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزى بوصول لؤي منصور محمد محمد، ٣٠ سنة، عامل، ومقيم قرية "الروضة" دائرة مركز كفرالشيخ، جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفي الطريق الدولى (دمياط- كفرالشيخ ) وأمام مدخل مدينة ١٥ مايو دائرة القسم، اصطدمت به السيارة رقم (أ ن ج ٩٨١٤- ملاكى) قيادة "محمد محمد محمد حسن" ٦٨ سنة، مهندس ميكانيكي، ومقيم بشارع "محيى الدين عبدالمجيد" دائرة قسم أول مدينة نصر- القاهرة، مما أدى إلى حدوث اصابته التى أودت بحياته.

بسؤال ولد المتوفى "منصور محمد محمد حمودة"، ٦٦ سنة بالمعاش، ومقيم قرية "الروضة" دائرة مركز كفرالشيخ، أيد مضمون الفحص، وأضاف أن نجله كان يعمل بمدينة المنصورة الجديدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة "دون قصد منه"، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم جمصة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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