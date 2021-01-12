«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب خريجيها من البرنامج الرئاسي على حلف اليمين بمجلس النواب لعام 2021.ونشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها: "5 سنوات مرت على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام الشباب في 2016 ولا يزال خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يضفون بصماتهم في صياغة مستقبل مصر داخل مؤسساتها المختلفة متسلحين بما حصدوه من علم وتدريب وثقة من القيادة السياسية".وأضافت:"ومع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة نفخر بأبنائنا ضمن أعضاء مجلس النواب الجديد".والنواب هم النائبة منال هلال خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الفريق العصار، والنائبة آية مدني خريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والنائب خالد بدوي خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وعضو الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والنائبة هادية حسني خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي للشباب والنائبة رشا فايز خريج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي للشباب والنائبة هيام الطباخ خريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي للشباب.