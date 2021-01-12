فريدة الشوباشي ترأست الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري.. فمن هى؟

من هي فريدة الشوباشي





قد يهمك أيضا:





ترأستالجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري، وأشاد الكثير باختيار الشوباشي لرئاسة الجلسة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.-هي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية.-رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.-ولدت فريدة في مدينة القاهرة بمصر، كانت مسيحية ثم أسلمت.- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.-لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.-تزوجت وهي مسيحية من الكاتب اليساري علي الشوباشي.-تحولت إلى الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك.-عملت الشوباشي مع أعلام كثيرة من أعلام الأدب والصحافة العربية منهم محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.-وقامت بتأليف العديد من الكتب وكانت أول قصة لها تحت عنوان "الإنسان"، وتقوم الشوباشي حاليا (2012) بتأليف كتاب من المتوقع أن يكون عنوانه "كاتم الصوت".