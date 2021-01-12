فريدة الشوباشي ترأست الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري.. فمن هى؟
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:16 م
ريم محمودطباعة
ترأست فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري، وأشاد الكثير باختيار الشوباشي لرئاسة الجلسة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.
-رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.
-ولدت فريدة في مدينة القاهرة بمصر، كانت مسيحية ثم أسلمت.
- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.
-لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.
-تزوجت وهي مسيحية من الكاتب اليساري علي الشوباشي.
-تحولت إلى الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك.
-عملت الشوباشي مع أعلام كثيرة من أعلام الأدب والصحافة العربية منهم محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.
-وقامت بتأليف العديد من الكتب وكانت أول قصة لها تحت عنوان "الإنسان"، وتقوم الشوباشي حاليا (2012) بتأليف كتاب من المتوقع أن يكون عنوانه "كاتم الصوت".
من هي فريدة الشوباشي-هي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية.
-رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.
-ولدت فريدة في مدينة القاهرة بمصر، كانت مسيحية ثم أسلمت.
- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.
-لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.
-تزوجت وهي مسيحية من الكاتب اليساري علي الشوباشي.
-تحولت إلى الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك.
-عملت الشوباشي مع أعلام كثيرة من أعلام الأدب والصحافة العربية منهم محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.
-وقامت بتأليف العديد من الكتب وكانت أول قصة لها تحت عنوان "الإنسان"، وتقوم الشوباشي حاليا (2012) بتأليف كتاب من المتوقع أن يكون عنوانه "كاتم الصوت".
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