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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

فريدة الشوباشي ترأست الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري.. فمن هى؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:16 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
ريم محمود
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ترأست فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصري، وأشاد الكثير باختيار الشوباشي لرئاسة الجلسة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.

من هي فريدة الشوباشي

-هي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية.

-رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر.

-ولدت فريدة في مدينة القاهرة بمصر، كانت مسيحية ثم أسلمت.

- أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي.

-لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.

-تزوجت وهي مسيحية من الكاتب اليساري علي الشوباشي.

-تحولت إلى الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام لترسل لزوجها بعد ذلك.

-عملت الشوباشي مع أعلام كثيرة من أعلام الأدب والصحافة العربية منهم محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.

-وقامت بتأليف العديد من الكتب وكانت أول قصة لها تحت عنوان "الإنسان"، وتقوم الشوباشي حاليا (2012) بتأليف كتاب من المتوقع أن يكون عنوانه "كاتم الصوت".

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