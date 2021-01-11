فريدة الشوباشي: برلمان 2021 لم يسيطر عليه «الحزب الواحد»

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي ستترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء، إن برلمان 2021 لم يسيطر عليه حزبًا واحدًا، فقد جاءت القائمة الوطنية من أجل مصر بمشاركة 13 حزبًا سياسيًا بجانب المستقلين، ما سيثري الحياة التشريعية في مصر، ويجعل هناك لغة حوار عظيمة شاملة لكافة الآراء والأفكار والأيديولوجيات المتعددة التي جمعت تلك الأحزاب تحت قبة البرلمان ما سيكون له آثاره الإيجابية في التشريعات والقوانين التي سيتم إقرارها وتطبيقها على أرض الواقع.أضافت الشوباشي، لـ"الدستور"، أن البرلمان الجديد سيتناول الآراء وسيسمح بمشاركة جميع الأفكار والمقترحات التي ستعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري الذي يعمل الجميع من أجل توفير حياة كريمة له.