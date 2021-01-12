«بروكسيل» تطالب إيران بالعدول عن تخصيب اليورانيوم

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يتعين على إيران العدول عن قرار تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى، وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وأضافت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، في البيان الصادر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمائة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد".وأضاف البيان "يهدد الإجراء الإيراني في هذه المرحلة الحرجة أيضًا بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة، نحث إيران على الامتناع عن المزيد من التصعيد والعدول عن هذا العمل دون تأخير".وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمائة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.