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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتعافى مع ارتفاع أسعار النفط

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:56 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها في الجلسة الماضية مع تطلع المستثمرون لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر والترفيه بما يزيد على واحد بالمائة لكل منهما ليقودا المكاسب.

وجنى المستثمرون الأرباح أمس الإثنين، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي إلى زيادة التوقعات بحوافز مالية أمريكية أكبر.

وربحت شركات النفط العالمية بي.بي وشل وتوتال مع تعافي أسعار النفط الخام وسط توقعات بالسحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع سهم شركة الشحن الدنمركية ميرسك 2.8 بالمائة بعد أن قامت شركة السمسرة بيرينبرج برفع تصنيف السهم إلى "شراء"، قائلة إن زخم الأرباح مدفوعًا بأسعار الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السهم.

وقفز سهم شركة الألعاب السويدية على الإنترنت كيندريد خمسة بالمائة بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خلال الربع الرابع، بينما ارتفعت أسهم شركة رينو 1.5 بالمائة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام 2021 بمستوى أعلى من الطلبيات مقارنة بعام 2019.

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