قبل انتهاء المهلة| تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:04 م
يقدم لكم موقع " الدستور" آخر موعد لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021، حيث ازداد البحث آخر موعد بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية " بتروتريد" أكثر من وسيلة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:
1 - الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز " بتروتريد " (https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx)
2 - الضغط على اختيار تسجيل قراءة الغاز.
3 - اختيار المحافظة أو المنطقة التي يتواجد بها عداد الغاز.
4 - تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الاستدلال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.
5 - كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
6 - الضغط على تسجيل القراءة.
7 - يتم تحميل البيانات لذلك فيرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.
ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء كما يمكن التعرف على قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).
يذكر أن الشركة وفرت طرق لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.
كما ان الدولة تعمل جاهدة بحصر المؤسسات المصرية الخاصة والحكومية للعمل إلكترونيا في التساؤلات التي تطرح في بال الجمهور، وذلك تخفيف العبئ المادي والصحي عن كاهل المواطن المصري في ظل التطورات التي تشهدها البلاد وايضا مع وجود انتشار وباء فيروس كورونا في مصر الان.
آخر موعد في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021كما يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بواسطة الرقم القومي إليكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بالشركة (https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx) بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:
1 - الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز " بتروتريد " (https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx)
2 - الضغط على اختيار تسجيل قراءة الغاز.
3 - اختيار المحافظة أو المنطقة التي يتواجد بها عداد الغاز.
4 - تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الاستدلال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.
5 - كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
6 - الضغط على تسجيل القراءة.
7 - يتم تحميل البيانات لذلك فيرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.
ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء كما يمكن التعرف على قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).
يذكر أن الشركة وفرت طرق لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.
كما ان الدولة تعمل جاهدة بحصر المؤسسات المصرية الخاصة والحكومية للعمل إلكترونيا في التساؤلات التي تطرح في بال الجمهور، وذلك تخفيف العبئ المادي والصحي عن كاهل المواطن المصري في ظل التطورات التي تشهدها البلاد وايضا مع وجود انتشار وباء فيروس كورونا في مصر الان.
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