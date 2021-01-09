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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021

السبت 09/يناير/2021 - 06:03 م
الغاز المنزلي
الغاز المنزلي
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر التي تساعد المواطن في التعرف على الاستهلاك الشهري الخاص به.

وازاد البحث عن تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" أكثر من وسيلة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر

أولا: الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز "بتروتريد" (https:petrotrade.com.egbillingbillq.aspx).
ثانيًا: الضغط على اختيار تسجيل قراءة الغاز.
ثالثًا: اختيار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.
رابعًا: تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الاستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.
خامسًا: كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
سادسًا: الضغط على تسجيل القراءة.
سابعًا: يتم تحميل البيانات لذلك فيرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء كما يمكن التعرف على قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).

يشار إلى أنه يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بواسطة الرقم القومي إلكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بالشركة وذلك عبر الإنترنت بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر إلى نهاية نفس الشهر.

جدير بالذكر، أن الشركة وفرت طرقا لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر، وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

كما تعمل الدولة على اختصار الخدمات الخاصة بها في جميع التخصصات وبجميع شركاتها ومؤسساتها الخاصة والحكومية أيضا لتقليل نسبة التزاحم من جانب، ومن جانب آخر لتقليل التعامل مع الجماهير، وذلك حرصا منها على صحة المواطنين والموظفين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار منذ النصف الأول من شهر مارس الماضي 2020.

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد


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