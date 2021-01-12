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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11299 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3176 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمي الإسماعيلية مصر للدواجن، المنصورة للدواجن، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، 5 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، 109.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 150 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 206 سهم، 3 آلاف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، 200 ألف سهم، 192.3 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مليون سهم، 315 سهمًا، 12500 سهم، 451.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، إنها اشترت 3000 سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 8500 سهم.

كما اشترت شركة حديد عز 245 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 545 ألف سهم.

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