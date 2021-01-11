محمد منير يطرح «فينك يا حبيبي» من ألبومه «باب الجمال» (فيديو)

طرح الكينج محمد منير أحدث أغنياته بعنوان "فينك يا حبيبي"، التي تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، وذلك عبر منصة إحدى شبكات الاتصالات، استعدادًا لطرحها للجمهور كاملة خلال الأيام المقبلة.وتعاون محمد منير في أغنية "فينك يا حبيبي" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عبدالعزيز زين العابدين، والموزع الموسيقي أمير محروس، والمنتج المنفذ ياسر حسين.وكان الكينج قد طرح الأيام الماضية أولى أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال"، وهي من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل، هندسة صوتية وماستر أمير محروس.