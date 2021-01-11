مصادر: «مستقبل وطن» يدعو لمناقشة تربيطات انتخابات هيئة مكتب البرلمان الجديد

كشفت مصادر برلمانية، عن انعقاد اجتماعًا اليوم الاثنين مع رؤساء وممثلي الـ13 حزبًا سياسيًا المنضوين للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدعوة من حزب "مستقبل وطن"-صاحب الأغلبية البرلمانية- ذلك بمقر ائتلاف "دعم مصر" بالتجمع الخامس.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن اجتماع اليوم يتطرق إلى التربيطات والترتيبات حول ترشيحات رؤساء اللجان النوعية ووكلائهم ورئاسة ووكالة مجلس النواب الجديد، قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمجلس النواب غدًا الثلاثاء.ولفتت إلى أن هناك منافسة بين 3 مرشحين علي منصب رئاسة البرلمان وهم "الدكتور علي عبد العال والذي يحق له الترشح لمدة ثانية وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب الأسبق والمستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق".وأشارت المصادر، إلى أن حزب مستقبل وطن سيعمل علي دعم المستشار أحمد سعد الدين علي منصب الوكيل الأول لمجلس النواب بجانب أن هناك مناقشات علي دعم سيدة علي منصب الوكيل الثاني لمجلس النواب ولم يتم الاتفاق عليها حتي الأن في الاجتماع الجاري.وأوضحت المصادر، أن عدد من الأحزاب أدلت عن أسماء مرشيحها للجان النوعية ووكلائهم ويتم التنسيق حول الأسماء.