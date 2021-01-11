تزايد وتيرة التراجع في الإنتاج الصناعي بإسبانيا

أظهرت إحصاءات نشرها مكتب الإحصاء الإسباني اليوم الاثنين، تراجع الإنتاج الصناعي بالبلاد بوتيرة أسرع في نوفمبر، مدفوعا بضعف الإنتاج في قطاع الطاقة والسلع الرأسمالية.وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة معدلة بلغت 3.8% عن العام الماضي، وهي نسبة انخفاض أكبر من تلك المسجلة في شهر أكتوبر والتي بلغت 1.6%.وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا بنسبة 2.6% على أساس سنوي.أما على أساس غير معدل، فقد تباطا الانخفاض في الناتج الصناعي إلى 2% مقابل 6.2%.وفيما يتعلق بالمكونات، فقد تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 7.1% وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 7.8% والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.6%، وفي الوقت نفسه ارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 1.2%.