«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

انطلقت في مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر اليوم الإثنين، فعاليات معرض" جنوبيات" التشكيلي الذي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية.ويضم المعرض، الذي يستمر حنى نهاية الشهر الجاري، قرابة 50 لوحة لثلاثة من الفنانين التشكيليين المصريين هم، أشرف أبوالمجد، وجمال لطيف، وعفاف صلاح الدين.وقال سيد قناوي مدير الجاليري، الذي يستضيف المعرض، إن الفنانين الثلاثة، يقدمون من خلال المعرض تجسيدا للحياة اليومية، وللطبيعة الخاصة التي يتفرد بها الجنوب المصري، ومظاهر الاحتفالات الشعبية والتقاليد والعادات التي يتفرد بها الجنوب المصري، وبهاء المعالم التراثية والتاريخية في أسوان والأقصر وغيرهما من مدن الجنوب الغنية بالمفردات التشكيلية التي تجذب وتُلهم كل فنان.بدوره، قال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر الدكتور يوسف محمود، إن البر الغربي الذي يضم مقابر جبانة طيبة القديمة ومعابدها الجنازية فيما كان يُعرف بمدينة الأموات في مصر القديمة، صار اليوم قبلة للفنانين التشكيليين من كل قارات العالم، وبدأ في استعادة وجهه الحضاري، ودوره الثقافي والتنويري مجددا.