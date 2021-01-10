قصر صلوات الغطاس على كهنة دير الملاك ميخائيل بالسويس

أعلن دير الملاك ميخائيل بالسويس، أن صلوات القداس الإلهي بعيد الغطاس المجيد، ستقتصر على الكهنة والدياكونين فقط.أشار الدير، في بيان الأحد، إلى أنه بالنسبة لقداسات الأيام العادية، ستكون بالحجز المسبق وأعداد محدودة من الحضور، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.