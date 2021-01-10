الخرطوم: الإعلان عن حكومة جديدة بالسودان خلال أيام

أعلن إبراهيم الشيخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد خلال هذا الأسبوع فور عودة عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من رحلته العلاجية بالإمارات.وقال الشيخ إنهم انتهوا اليوم من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة (17) حقيبة، بينما تم أمس التحديد مع أطراف عملية السلام الوزارات السبع التي آلت اليهم.وأضاف: "بتنا على مقربة كبيرة من اعلان مجلس الوزراء الجديد وذلك فور عودة رئيس الوزراء من رحلته للامارات غالبًا هذا الاسبوع".وكشف الشيخ عن أن الوزارات التي آلت للجبهة الثورية هي وزارات المالية، الحكم الاتحادي، التعدين، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح أن التعديلات في الحكومة ستطال الولاة أيضا وسيذهب بعضهم ويبقى البعض لأن هناك ولايات ستكون من نصيب أطراف السلام سيتم تغيير ولاتها، مشيرا الى أنه ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد تكونه الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية وهناك مقاعد للتشاور مع المكون العسكري وذلك وفقا للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.