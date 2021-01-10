أنور قرقاش: دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن دعم تركيا لتنظيم الإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية.وقال قرقاش، في لقاء تلفزيون على قناة سكاي نيوز عربية: "نريد علاقات طبيعية مع تركيا، ولكن عليها إعادة النظر في علاقاتها بالإخوان".من ناحية أخرى، أضاف قرقاش: "طوينا الخلاف مع قطر ولكن هناك حاجة لبناء الثقة"، لافتا إلى أن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت.وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات وقطر، اعتبارا من أمس السبت.