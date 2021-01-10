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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش المالي يقتل إرهابيين جنوب غرب البلاد

الأحد 10/يناير/2021 - 08:29 م
الجيش المالي يقتل
الجيش المالي يقتل إرهابيين
أ ش أ
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أعلن الجيش المالي عن أنه قتل إرهابيين قرب منطقة نارا جنوب غرب البلاد، جاء ذلك في بيان بثته الإذاعة المالية مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن دورية للجيش تعرضت لكمين من طرف إرهابيين بين منطقة نارا ومورديه جنوب غرب مالي.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة المالية ردت بقوة مما مكنها من قتل إرهابيين وإصابة آخرين والاستيلاء على دراجات نارية وبعض الأسلحة كانت بيد الإرهابيين.

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