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فن

قبل وفاته.. هادي الجيار لـ«الدستور»: تربطني صداقة كبيرة بمعظم الفنانين

الأحد 10/يناير/2021 - 04:23 م
هادي الجيار
هادي الجيار
منار إبراهيم
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كشف الفنان الراحل هادي الجيار قبل وفاته، ملامح علاقته بالفنانين وأقرب الأصدقاء له، ومن منهم يحرص على تهنئته بعد أي عمل فني يقدمه.

وكشف "الجيار" لـ"الدستور" عن أقرب أصدقائه قائلًا: "في الوقت الحالي معظم الفنانين بالوسط الفني تربطني بهم صلة صداقة كبيرة ومنهم الفنان نبيل الحلفاوي ورياض الخولي ومحمد رياض".

وأضاف: "أما من الفنانات التي تربطي بهم صلة طيبة الفنانة روجينا التي تهتم بمشاهدة أعمالي والتعليق عليها سواء بمراسلتي أو من خلال منشور عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، وتحرص على الاتصال بي بعد كل عمل أشارك به وتهنئتي، وأحب أن أأخذ برأيها جدًا، لذلك اعتبرها من اقرب الأصدقاء بالنسبة لي وأكن لها الكثير من الحب والتقدير".

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