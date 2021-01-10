وزير الطيران: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع السودان

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان في مختلف القطاعات وبخاصة مجال الطيران المدني والنهوض بهذا المرفق الحيوي، الذي يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطيران مع المهندس هاشم بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل السوداني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوي والتدريب.وأشار وزير الطيران، إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني المختلفة، كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي وكذا التعاون في مجال التشريعات بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما.من جهته، أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانبين المصري والسوداني، وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية في تبادل خبرات صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.