رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع السودان

الأحد 10/يناير/2021 - 04:12 م
محمد منار
محمد منار
فاتن غلاب
طباعة
قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان في مختلف القطاعات وبخاصة مجال الطيران المدني والنهوض بهذا المرفق الحيوي، الذي يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطيران مع المهندس هاشم بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل السوداني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوي والتدريب.

وأشار وزير الطيران، إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني المختلفة، كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي وكذا التعاون في مجال التشريعات بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما.

من جهته، أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانبين المصري والسوداني، وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية في تبادل خبرات صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

موضوعات متعلقة

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

حازم إمام يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب (صور)

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة