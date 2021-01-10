«لا تعتمدوا على الذقن والعضلات».. نصيحة الراحل هادي الجيار للفانين الشباب

في آخر تصريحاته لـ"الدستور" قبل رحيله عن عالمنا فجر اليوم، قال الفنان هادي الجيار، إنه يعشق مشاهدة مواهب النجوم الشباب ولكن بشرط أن يكونوا ذو موهبة تجعلهم قادرين على منافسة كبار النجوم.وعن النصيحة التي يقدمها للفنانين الشباب، أجاب: "أريد أن أنصحهم بالاهتمام بالتمثيل، والحرص على تحري الدقة في اقتباس الشخصية التي يقدموها، وعدم الاعتماد على موضة العصر وهي الظهور بالدقن والعضلات القوية لشاب فقير وضعيف في سياق الدراما، فتصبح الشخصية غير مقنعة تمامًا".وأضاف الفنان الراحل: "وبالطبع التنوع في الدراما حيث أصبح معظم الفنانين يعتمدون إما على خفة الظل أو الضرب، مما يجعل صناع الأعمال الفنية في أزمة وهي اقتصارهم على تقديم الأكشن والكوميدي فقط، والوقوع في فخ التكرار بل وعدم المصداقية في المحتوى لظهور الممثلين بإطلالة لا تتناسب مع الشخصية المكتوبة".