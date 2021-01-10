قبل وفاته.. هادي الجيار لـ«الدستور»: دخلت التمثيل بمجهودي دون واسطة

فقد الوسط الفني صباح اليوم الأحد، أحد أعمدة الفن العربي، حيث رحل عن عالمنا الفنان هادي الجيار، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة والمنوعة، وحقق نجاحًا كبيرة، رغم استمراره في قائمة نجوم الصف الثاني.وقال «الجيار» - في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قبل وفاته - إن هناك عدة أسباب دفعته لاتخاذ خطوة التمثيل، وأن الفن كان يراوده منذ طفولته، مضيفًا: كنت أحرص على المشاركة بالأنشطة المسرحية والتمثيلية الخاصة بالمرحلة المدرسية سواء الابتدائية أو الإعدادية، حتى تخرجت من المرحلة الثانوية وبدأت أعلم بأمر معهد التمثيل، فقدمت وبفضل الله قُبلت».وأضاف الفنان الراحل: «بدأت مسيرتي الفنية من خلال مشاركتي في العديد من الأعمال الفنية وكان أهمها مسلسل (القاهرة والناس)، الذي ترك أثر طيب بين الجمهور وتعلق به الكثير، وصاحب الفضل في ترشيحي لدوري في هذا العمل كان المخرج العظيم محمد فاضل»، مؤكدًا أنه دخل مجال الفن بمجهوده دون واسطة أو تدخل من أحد.