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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأشعة المقطعية بديل «PCR» لصرف معاش الطبيب المتوفى بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:15 م
الدكتور حسين خيرى
الدكتور حسين خيرى
فاتن خديوى - سارة سعودى
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حددت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى، وهيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات، برئاسة اللواء جمال عوض، معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل، على أن يعتد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة "PCR".

وقالت نقابة الأطباء، في بيان، أنه تم الاتفاق على تقديم الملف الخاص بالوفاة للجان الطبية بالمحافظات، لاستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة وهو 80% من الحد التأميني.

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة تشمل:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل

2- صورة البطاقة

3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا

4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها

5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية

6- نموذج إخطار وقوع إصابات العمل من جهة العمل

7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة إصابية

8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل.

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