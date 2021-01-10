الأشعة المقطعية بديل «PCR» لصرف معاش الطبيب المتوفى بكورونا

حددت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى، وهيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات، برئاسة اللواء جمال عوض، معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش إصابة العمل، على أن يعتد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة "PCR".وقالت نقابة الأطباء، في بيان، أنه تم الاتفاق على تقديم الملف الخاص بالوفاة للجان الطبية بالمحافظات، لاستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة وهو 80% من الحد التأميني.وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة تشمل:1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل2- صورة البطاقة3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية6- نموذج إخطار وقوع إصابات العمل من جهة العمل7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة إصابية8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل.