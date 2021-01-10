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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار إغلاق مطار مدريد بعد اجتياح عاصفة فيلومينا للمدينة

الأحد 10/يناير/2021 - 02:09 م
إغلاق مطار مدريد
إغلاق مطار مدريد
وكالات
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استمر إغلاق مطار مدريد الدولي بعد أن غطت الثلوج المتساقطة بكثافة العاصمة الإسبانية وجزء كبير من باقي أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن شركة أينا إس.إيه، التي تدير المطار والخاضعة لإدارة الحكومة، القول عبر تويتر إن أكبر محور في إسبانيا أغلق يوم السبت وسوف يبقي عملياته متوقفة "على الأقل حتى بعد ظهر الأحد"، حيث قد يعاد فتحه تدريجيا.

كما أدى تساقط الثلوج إلى تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة وغيرها من القطارات من وإلى مدريد، وهو توقف سوف يستمر حتى الظهر.

وتحركت العاصفة فيلومينا شمالا من خليج قادش، مما تسبب في أكبر تساقط للثلوج منذ عقود في مدريد.

في حين ظهر بعض المتزلجين ارتجالا في شوارع المدينة، وتم تعليق خدمات الحافلات ونُشرت وحدة عسكرية خاصة لمساعدة السائقين المحاصرين في المقام الأول.

وأنقذت القوات المسلحة نحو 1500 مركبة تقطعت بها السبل في الجليد، وفقا لخدمات الطوارئ المحلية.

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