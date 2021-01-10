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عالم

التعنت التركي يُهدد بكارثة مائية في العراق

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 م
اردوغان
اردوغان
منار احمد
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نقلت قناة «العربية» عن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن العراق سيواجه شحًا في المياه حال عدم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن الأزمة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة، برئاسة رجب طيب أردوغان، تهديداتها لسلامة الشعب العراقي وسيادته على أراضيه، مستخدمة سلاح السدود المائية لتعطيش أهالي المحافظات الجنوبية.

وأفاد مهدي رشيد الحمداني بأن العراق لديه رغبة حقيقية لحل ملف المياه مع تركيا، وأن الحكومة تريد حسم الأمر بالكامل، بينما تُماطل تركيا وتعلن أنها تحتاج إلى شهرين لدراسة الملف.

يُذكر أن وزير وزارة الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، بحث، الثلاثاء الماضي، مع السفير التركي فاتح يلدز، مراحل إنشاء مركز بحثي مشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

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