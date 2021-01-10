نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

حرص عدد من نجوم الفن، على تشييع جثمان الفنان القدير هادى الجيار، بعد ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين والفنانات أبرزهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، محمد رياض، منير مكرم، فتوح أحمد، وهشام ماجد إلى جانب عدد آخر من أهل وأصدقاء الفنان الراحل.وانهارت شقيقة الفنان الراحل هادي الجيار بالبكاء فور وصول جثمانه إلى ساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وأثناء أداء صلاة الجنازة عليه، وسيطر الحزن على المشاركين في الجنازة.ورحل الفنان الكبير هادي الجيار، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي داخل مستشفى الهرم.وكان الفنان الراحل هادي الجيار يعاني من التهاب رئوي حاد قبل إصابته بفيروس كورونا ومشكلات في الجهاز التنفسي نتيجة إصابته بميكروب.وولد هادي الجيار في 15 أكتوبر عام 1949، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التليفزيون والسينما.