رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

فن

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

الأحد 10/يناير/2021 - 02:49 م
تشييع جثمان هادي
تشييع جثمان هادي الجيار
ا ش ا
طباعة
حرص عدد من نجوم الفن، على تشييع جثمان الفنان القدير هادى الجيار، بعد ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين والفنانات أبرزهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، محمد رياض، منير مكرم، فتوح أحمد، وهشام ماجد إلى جانب عدد آخر من أهل وأصدقاء الفنان الراحل.

وانهارت شقيقة الفنان الراحل هادي الجيار بالبكاء فور وصول جثمانه إلى ساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وأثناء أداء صلاة الجنازة عليه، وسيطر الحزن على المشاركين في الجنازة.

ورحل الفنان الكبير هادي الجيار، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي داخل مستشفى الهرم.

وكان الفنان الراحل هادي الجيار يعاني من التهاب رئوي حاد قبل إصابته بفيروس كورونا ومشكلات في الجهاز التنفسي نتيجة إصابته بميكروب.

وولد هادي الجيار في 15 أكتوبر عام 1949، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التليفزيون والسينما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 24

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق