اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام غدًا

تستضيف القاهرة، غدًا الإثنين، اجتماعًا رباعيًا يضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، حيث سيركز الاجتماع على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل وأربع دول عربية، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق ما أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية وفق تلك الآلية الرباعية، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.ومن المقرر أيضًا أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما سيجري وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته القاهرة، محادثات ثنائية مع نظيره سامح شكري.وتتضمن المساعي المصرية خلال الفترة الأخيرة إيجاد سبل لكسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية، كما تتبنى مصر وغيرها من الدول المعنية، لا سيما الأردن، تحركات دولية لحشد موقف دولي للتصدي لإجراءات الضم، وإيجاد أفق سياسي للعودة للمفاوضات، وإيجاد آلية تعيد الزخم للقضية الفلسطينية وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وتهيئة الأجواء لصياغة هذا الإطار.وعقد وزراء الخارجية الأربعة اجتماعهم الأخير، في العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر الماضي، حيث أكدوا التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، كما شددوا على أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، باعتباره السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.