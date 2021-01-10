اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام غدًا

اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام غدًا
الأحد 10/يناير/2021 - 01:30 م
ألفت الكحليطباعة
تستضيف القاهرة، غدًا الإثنين، اجتماعًا رباعيًا يضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، حيث سيركز الاجتماع على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل وأربع دول عربية، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق ما أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية وفق تلك الآلية الرباعية، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أيضًا أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما سيجري وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته القاهرة، محادثات ثنائية مع نظيره سامح شكري.
وتتضمن المساعي المصرية خلال الفترة الأخيرة إيجاد سبل لكسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية، كما تتبنى مصر وغيرها من الدول المعنية، لا سيما الأردن، تحركات دولية لحشد موقف دولي للتصدي لإجراءات الضم، وإيجاد أفق سياسي للعودة للمفاوضات، وإيجاد آلية تعيد الزخم للقضية الفلسطينية وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وتهيئة الأجواء لصياغة هذا الإطار.
وعقد وزراء الخارجية الأربعة اجتماعهم الأخير، في العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر الماضي، حيث أكدوا التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، كما شددوا على أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، باعتباره السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية وفق تلك الآلية الرباعية، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أيضًا أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما سيجري وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته القاهرة، محادثات ثنائية مع نظيره سامح شكري.
وتتضمن المساعي المصرية خلال الفترة الأخيرة إيجاد سبل لكسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية، كما تتبنى مصر وغيرها من الدول المعنية، لا سيما الأردن، تحركات دولية لحشد موقف دولي للتصدي لإجراءات الضم، وإيجاد أفق سياسي للعودة للمفاوضات، وإيجاد آلية تعيد الزخم للقضية الفلسطينية وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وتهيئة الأجواء لصياغة هذا الإطار.
وعقد وزراء الخارجية الأربعة اجتماعهم الأخير، في العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر الماضي، حيث أكدوا التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، كما شددوا على أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، باعتباره السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.