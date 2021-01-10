رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام غدًا

الأحد 10/يناير/2021 - 01:30 م
اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا
ألفت الكحلي
طباعة
تستضيف القاهرة، غدًا الإثنين، اجتماعًا رباعيًا يضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، حيث سيركز الاجتماع على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل وأربع دول عربية، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق ما أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية وفق تلك الآلية الرباعية، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أيضًا أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء خارجية المجموعة الرباعية، كما سيجري وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته القاهرة، محادثات ثنائية مع نظيره سامح شكري.

وتتضمن المساعي المصرية خلال الفترة الأخيرة إيجاد سبل لكسر جمود المفاوضات وتوظيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وحدودها القدس الشرقية، كما تتبنى مصر وغيرها من الدول المعنية، لا سيما الأردن، تحركات دولية لحشد موقف دولي للتصدي لإجراءات الضم، وإيجاد أفق سياسي للعودة للمفاوضات، وإيجاد آلية تعيد الزخم للقضية الفلسطينية وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وتهيئة الأجواء لصياغة هذا الإطار.

وعقد وزراء الخارجية الأربعة اجتماعهم الأخير، في العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر الماضي، حيث أكدوا التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، كما شددوا على أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، باعتباره السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني