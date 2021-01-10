أمين اتحاد الصوفية العالمي يُناقش رسالة دكتوراه في «الاقتصاد الإسلامي»

يناقش الدكتور عبدالحليم إبراهيم المنسي، الآمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، اليوم الأحد، رسالة الدكتوراة العالمية في الاقتصاد الإسلامي، والتي تأتي تحت عنوان «مشكلة الفقر في ضوء الاقتصاد الإسلامي»، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بمدينة نصر.ويحضر المناقشة شخصيات دينية وصوفية في مصر، يأتي في مقدمتهم الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور رفعت الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور سامي العسالة، المفتش بوزارة الأوقاف المصرية، وعددًا من الشخصيات والقامات الدينية والفكرية.وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة نعمت عبداللطيف مشهور، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والدكتور السيد عطية عبدالواحد، أستاذ الاقتصاد بحقوق عين شمس، والدكتور سلوى فؤاد صابر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.