هادي الجيار وعادل إمام .. بداية ونهاية مشوار



هادي الجيار والزعيم عادل إمام

كان الثنائي هادي الجيار والزعيم عادل إمام الثنائي المتبقي من رفقاء الدرب في مسرحية "مدرسة المشاغبين" بعد وفاة كل الأبطال خلال السنوات الماضية، فبعد تخرج الجيار في المعهد العالي للفنون المسرحية شق طريقه للمسرح وتعاون في أعمال لم تكتمل وكان صديقان ويخرجان في كل التجمعات الفنية معا، حتى كان التعاون المثمر مع الزعيم عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين" ومن هنا بدأت الصداقة وحققا نجاحا كبيرا في عرض العمل الذي أحدث ضجة كبيرة واتهم طاقم العمل بإفساد التعليم من قبل البعض لكن على المستوى الفني كان نجاح المسرحية منقطع النظير.



استمرت الصداقة وتقابلا الثنائي كثيرا دون أن يعملا وكل واحد شق طريقه حتى أصبح الزعيم الأول في الوسط الفني بينما حقق الجيار بطولات ثانية ناجحة في الدراما المصرية خاصة في حقبة التسعينات والألفية الجديدة من خلال مسلسلات مثل "المال والبنون والوجه الآخر والعصيان، وكان الأسطورة مؤخرا من أدواره الناجحة، وكانت السنوات الماضية بمثابة العودة للصديقين حيث شارك الجيار الزعيم عادل إمام في مسلسلين متتاليين هما "عوالم خفية وعفاريت عدلي علام" وخرجت منهما الصور الأخيرة للثنائي والتي أظهرت الصداقة الحقيقية بينهما.







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