تصدرت الأوراق المطلوبة لتقديم معاش كورونا للأطباء المتوفين بالفيروس، خلال الساعات الحالية منذ إعلان هيئة التأمين الصحي بصرف معاش للأطقم الطبية شهداء الجيش الأبيض الذين رحلوا منذ بداية الأزمة في عام 2020 الماضي، والتي راح ضحيتها من الأطباء والممرضين ما يزيد عن الـ 250 شهيدًا، لذا تقرر صرف معاش شهري لأسرهم تعويضا لهم.

الأوراق المطلوبة لتقديم معاش كورونا للأ طباء المتوفين بالفيروس

حددت هيئة التأمينات والمعاشات عدد من الأوراق للحصول على معاش الأطباء، وناشد الأسر بسرعة تقديمها حيث جاءت كالتالي: شهادة الوفاة بها كافة البيانات المتعلقة بالطبيب المتوفى، إضافة إلى ماسحة pcr ، كما تقدم الأسر تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.





وبعد تقديم تلك المستندات يتم عرضها على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، ثم يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين العادى ومعاش الإصابة مجتمعين.





قيمة معاش كورونا لأطباء المتوفين

ويشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت أن يكون كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 يتفق مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، حيث تم وفقا الاجتماع الذي عقد مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، فإنه لا حاجة إلى أي تعديل قانوني وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار (كورونا إصابة عمل).

كما تقرر خلال الاجتماع أن يكون معاش الشهداء من الأطباء عام 2020 هو 5600 جنيه، كما سيصبح معاش شهداء عام 2021 هو 6000 جنيه، حيث جاءت قيم المعاش وفقا للحد التأميني والذي كان في عام 2020 يبلغ 7100 جنيه، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، ولكن الحد التأميني قد زاد عام 2021 إلى 8000 جنيه و80% منه تساوي 6000 جنيه.



