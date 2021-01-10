أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 10-1-2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021، في الأسواق المحلية المصرية،وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم.على المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، ليفقد سعر الجرام اليوم نحو 12 جنيها مقارنة بأسعار أمس.محليًا، سجل سعر الذهب عيار 21 للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 811 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.وعالميًا، هوت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، لتنخفض بنسبة 3.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 10-1-2021سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (927 جنيهًا)استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 927 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيهًا)سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (696 جنيهات)سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية سجل نحو 696 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب.سعر الجنيه الذهب اليوم (6488 جنيه)شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثباتا اليوم ليسجل 6488 جنيه، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر أوقية الذهب عيار 24سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27810 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيارجدير بالذكر، أنه كلما ازدادت الازمات عالميا فان ذلك يؤثر إيجابا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة تساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميًا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.