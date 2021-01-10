وصول جثمان الفنان هادي الجيار لمسجد الشرطة

وصل، قبل قليل، جثمان الفنان هادي الجيار لمسجد الشرطة بالشيخ زايد تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة، ودفنه بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر.وتتواجد الأسرة حاليا أمام المسجد، بحضور عدد من أهل الفن، منهم الفنان أشرف زكي، ومنير مكرم، وفتوح أحمد، وأيمن عزب.وتقام الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر في طريق الفيوم، والعزاء على المقابر أيضًا.كان الفنان الراحل هادي الجيار قد نقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى توفاه الله صباح اليوم.