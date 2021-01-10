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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تدعو لمزيد من قواعد مكافحة كورونا في الأوساط الاقتصادية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في ألمانيا، لتعزيز التركيز على الأوساط الاقتصادية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ظل الزيادة المستمرة لأعداد الإصابة بع وظهور تحور للفيروس.

وقالت كاترين جورينج-إكارت لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعرض ملايين العاملين يوميا لخطر الإصابة؛ لأن إجراءات الحماية في الشركات ليست كافية... فيما يتعلق بمكافحة الفيروس يجب أن تكون الأوساط الاقتصادية وعالم العمل في محور الاهتمام أيضا".

وأشارت إلى أنه صحيح أن الحكومة الاتحادية والولايات اتخذت إجراءات صارمة في قطاع تجارة التجزئة والأوساط الثقافية والمدارس، إلا أنه بالكاد تتوافر قواعد ملزمة لقطاعات عريضة من الأوساط الاقتصادية وعالم العمل، مضيفة أن ذلك يعد غير مفهوم وغير مسؤول.

وتابعت جورينج-إكارت: "لم يستوعب كثير من المسؤولين حتى الآن مدى خطورة الوضع نتيجة تحور الفيروس"، محذرة بقولها: "إذا لم نقم بفعل شيء سريعا من أجل الحد بشكل كبير من المخالطات وأعداد الإصابة، فلن تكون النظرة المستقبلية قاتمة فحسب بل كارثية".

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