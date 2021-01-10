إنجى علاء تنعى هادى الجيار: «مع السلامة يا أستاذ يا جميل»

نعت المؤلفة والكاتبة إنجي علاء الفنان هادي الجيار، الذي توفي منذ قليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وقالت "إنجي"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا الفنان القدير هادي الجيار.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. حقيقي من أطيب الناس اللي اتشرفت بمعرفتهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أستاذ يا جميل.. هتوحشنا.. لا إله إلا الله".وكان قد توفي هادي الجيار عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع لأيام قليلة مع فيروس كورونا، أدى إلى نقله إلى مستشفى الهرم بمتابعة من نقابة المهن التمثيلية.