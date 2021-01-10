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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:46 ص
هادى الجيار
هادى الجيار
حسين الجندي
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اعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير هادي الجيار، بعد أن أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بينما كانت الساعات القليلة قبل وفاته قد تكتم عليها الكثيرين.

بداية المرض
شعر الفنان هادي الجيار بضيق تنفس منذ ثلاث أيام بالتحديد وهو ما دفع أسرته إلى إرسال الطبيب إليه الذي قرر على الفور نقله إلى أحد المستشفيات.

نقله إلى المستشفى
عقب تدهور الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، قررت نقابة المهن التمثيلية نقله إلى مستشفى الهرم، وهو ما دفع الأطباء لوضعه في غرفة الرعاية المركزة في وقتها، خاصة بعد صعوبة الحالة، حيث تم وضعه لما يقرب من يومين على جهاز التنفس الصناعي.

سبب الوفاة
وجاء سبب الوفاة بعد أن أعلنته مصادر من داخل مستشفى الهرم في تصريحات لـ"الدستور"، عن أن السبب هو فيروس كورونا الذي تمكن من الرئة مما جعل الفنان الراحل في مراحل صعبة خاصة بالتنفس.

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