«غرفة السياحة»: الانتهاء من تدريب 635 سائقًا على القيادة الآمنة

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنها دربت خلال العام الماضي نحو 635 سائقًا من العاملين بشركات السياحة، بمركز القيادة الآمنة بمدينة 15 مايو، بتكلفة وصلت لنحو 308845 جنيهًا.وأشارت الغرفة إلى أنه جاري التجهيز لميكنة كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المركبات الخاصة بكل شركات السياحة، وتركيب أجهزة تتبع G.P.S، وتحديد مواعيد للتركيب والتواصل مع شركة المنفذة إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع الغرفة.وأوضحت أنه تم الربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، فيما يخص قاعدة بيانات مركبات النقل السياحي من خلال شبكة إنترنت مؤمنة، والعمل على التطوير الدائم للتيسير على الشركات، كما تم التنسيق لإجراء الفحص السياحي للسيارات السياحية التابعة للشركات في أماكن تواجدها سواء في «الأقصر – أسوان – الغردقة – شرم الشيخ – الإسكندرية»، وذلك كل شهرين بدلًا من ثلاثة أشهر، للتخفيف على الشركات السياحية وتوفير الوقت والجهد والمال بدلًا من انتقال الشركات إلى القاهرة لإجراء الفحص.