فصائل موالية لتركيا تطرد سوريين من مخيمات عفرين

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، عن استخدام عناصر موالية لتركيا السلاح لطرد نازحين من مخيم عشوائي قرب بلدة معبطلي بريف عفرين شمالي حلب، مؤكدا اعتداء عناصر الفصائل الموالية لتركيا على المواطنين الرافضين أوامرهم بالمغادرة.وأفاد المرصد، أن المخيم يتألف مما يزيد عن 30 خيمة، تسكن بها عائلات من النساء والأطفال وكبار السن، حيث انتقلوا للبحث عن موقع آخر.وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 2 يناير الجاري، بأن مجموعة من المواطنين اعتدوا بالضرب بحق عنصر في الشرطة الموالية لتركيا، بعد تحرشه بإحدى السيدات في مخيم البل في صوران شمالي حلب.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، شجارًا وتوترًا شعبيًا في مخيم "القطري" بشمارين في ريف حلب، بين إدارة المخيم من جهة والقاطنين في المخيم من جهة أخرى، بسبب قرار الإدارة تسليم مواد عينية بدلًا عن تسليم مبلغ 120 دولار، إثر ذلك، تدخلت قوات الشرطة الموالية لتركيا بعد حدوث إطلاق نار لضبط الأمن في المخيم.