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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نقيب المحامين ينفي صرف 15 ألف جنيه لأحد موظفي النقابة بالمخالفة للقانون

السبت 09/يناير/2021 - 10:08 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، بيانا للرد على ما يتم تداوله بشأن قيمة ما تم صرفه لعلاج أحد موظفي النقابة في الفترة الأخيرة.

وقال عطية: "بياني يأتي لفضح ما يبثه البعض من أكاذيب درجوا عليها بلا خلق ولا ضمير".

وتابع: "المنصرف إلى أحمد عوض خريبة المحامي بالنقض ـ لتركيب طقم أسنان ـ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، وليس 15 ألف جنيه كما تحدث البعض"، مشددا على أن هذه هي الحقيقة الناصعة ردًا على الأكذوبة المفضوحة التي بثت على موقع درجت صاحبته على الأكاذيب والسباب القبيح.

وتابع: "كان الأولى بصاحبة الشائعة أن تفسر مسلك من صرف إليها 85 ألف جنيه في 48 ساعة تحت بند العلاج بلا أي بيان وبلا أي مستندات، في إشارة الى نقيب المحامين السابق سامح عاشور.

وكانت المحامية سوزان عمر، انتقدت صرف 15 ألف جنيه، لأحمد عمر خريبة، بالمخالفة لحد علاج الأسنان.

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