الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا خلال أيام بإجراء الانتخابات

قال مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس سيصدر مراسيم الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري.جاء ذلك خلال استقبال محمود عباس، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، لبحث مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقدم ناصر مقترحا لمواعيد محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، ليقوم الرئيس عباس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.من جانبه جدد الرئيس عباس التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.