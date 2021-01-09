حماس تبعث رسالة إلى السعودية

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، أعرب خلالها عن مباركته لهم بنجاح الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، والذي عقد في مدينة «العلا» بالمملكة.وقال هنية، في رسالته، إنه يثمن بيان «العلا»، الذي ينهي الأزمة والخلاف بين الأشقاء، ويرأب الصدع ويعزز الِلحمة والتقارب بينهم، ويدفع باتجاه العمل العربي المشترك لتحقيق مزيد من التنمية والتكامل والتعاون في المجالات كافة.وأوضح خالص تقدير الحركة لجهود المملكة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد استمرارًا لدورها التاريخي في احتضان قضايا الأمة والتضامن معها والدفاع عنها، بالإضافة إلى تثمين دور ولي العهد السعودي.وأكد هنية أن حماس ترى في هذه المصالحة خطوة مهمة في تعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له من تحديات الاحتلال والحصار والتهويد ومخاطر التصفية والتغييب والإنهاء.