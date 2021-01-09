غدًا.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجُدد لـ9 نقابات فرعية
السبت 09/يناير/2021 - 05:45 م
محمد جعفرطباعة
تعقد نقابة المحامين، 3 جلسات حلف يمين قانونية لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية خلال شهر يناير الجاري، أولها غدًا الأحد لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة».
وتعقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، والحضور من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.
وتعقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، والحضور من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.