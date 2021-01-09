غدًا.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجُدد لـ9 نقابات فرعية

تعقد نقابة المحامين، 3 جلسات حلف يمين قانونية لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية خلال شهر يناير الجاري، أولها غدًا الأحد لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة».وتعقد الجلسة برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، والحضور من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.