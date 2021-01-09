أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين الفنانة رحاب الجمل، والفنان باسم السمرة، وذلك داخل أحد أماكن التصوير الخاصة بفيلم سينمائي يتم تصويره حاليا.وقال "زكي"، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم السبت، إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل حذف ما كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه تحدث معها في أن مشكلات الزملاء لا يجب أن تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أنه طالبها بتقديم شكوتها لمجلس النقابة، لتوضيح الواقعة، مؤكدًا أنه لا شخص فوق القانون.وكتبت رحاب الجمل، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك، لأنه مستغلبك ومستضعفك إنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".وأضافت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران، وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح ديه ما تتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون، لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات".