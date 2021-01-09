أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل



وتواصلت "الدستور" مع الفنانة رحاب الجمل التي أكدت أنها مستاءة للغاية مما حدث، وكانت تنوي بالفعل التقدم ببلاغ للنائب العام، ولكن تراجعت بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وحديثه معها بأنه لا يصح أن تتقدم ببلاغ للنائب العام دون العودة للنقابة، وطلب منها تقديم شكوى للنقابة، ووعدها بحل الأزمة، لافتة إلى أنها في طريقها للنقابة لتشرح ما بدر منه.



يشار إلى أن الفنان باسم سمرة أثار أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث اشتبك مع الفنان محمد رمضان بعدما تقابل الثنائي في أحد الأفراح، كما أنه وبخ المطرب الشاب عمر كمال أثناء لقائه به في أحد الحفلات الغنائية.





رد الفنان باسم سمرة، على التصريحات التي أثارتها الفنانة رحاب الجمل، باعتداء باسم سمرة عليها وعلى زملائها في أحد الفنادق الكبرى أمس الجمعة، خلال بروفات فيلم سينمائي جديد يجمعها.وقال «سمرة»، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «الكلام مش بفلوس يا جملاوي».وهاجمت الفنانة رحاب الجمل، الفنان باسم سمرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما دخل عليهم أثناء تحضير أحد الأفلام الذي يتعاونون فيها معًا وهو "سكران" و"يدخن الحشيش" حسب وصفها، وأكدت رحاب الجمل أنها مستاءة مما حدث منه وتعامله معهم بأسلوب خاطئ.