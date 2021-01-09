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تقارير ومتابعات

معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية

السبت 09/يناير/2021 - 03:57 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
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توجد عدة طرق معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية في مصر أبرزها المواقع الالكترونية أو عن طريق مكاتب المرور يريد الكثير من ملاك السيارات معرفة هل هناك أي مخالفات مرورية على السيارة، لكي يتوجه لتسديد هذه المخالفات، حيث أن هذه المخالفات تمثل حجر عثرة عندما يتوجهون لمكاتب المرور لتغير الرخصة الخاصة بالسيارة، لذلك سيكون من الأفضل لمالك السيارة الاستعلام عن السيارة قبل تجديد الرخصة حتى لا يفاجأ أثناء تجديد الرخصة.

وتوضح الدستور في السطور التالية كيفية معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية:

معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية

-أولا يتم تسجيل الدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- ثم الضغط على الرابط الخاص بالاستعلام عن المخالفات.

-بعدها يتم إختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات الرخصة الخاصة بالسيارة.

- والخطوة التالية هي كتابة الرقم الخاص بلوحة السيارة في الخانات المخصصة لذلك.

-كتابة المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم مالك السيارة.

- ثم كتابة نوع الترخيص الخاص بالسيارة وذلك في خانات مخصصة داخل الموقع.

وبعد معرفة كيفية الإستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر تستعرض معكم الدستور أبرز المخالفات المرورية:

- تجاوز معدل سرعة المسموح بها أثناء وقت القيادة يعرض صاحب السيارة لغرامات مالية، ومن الممكن أن يتجاوز الأمر لذلك عندما تكون هذه المخالفات صعبة، وتؤدي بصاحب السيارة لدخول السجن، ليقضي فيه فترة حبس ولكن عندما تكون العقوبة هي دفع غرامة مالية فيتوجه صاحب السيارة لمكاتب المرور ليسدد الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية.

- وتشمل المخالفات كذلك عدم اتوقف أثناء الإشارات المرورية أو في المطبات.

-عدم لبس حزام الأمان من المخالفات المرورية الشائعة التي لا ينتبه لها الكثير من المواطنين.

ويتم تسديد رسوم المخالفات عن طريق الموقع الالكتروني أو عن طريق مكاتب المرور، وسبق وصرح مصدر أمني إن وزارة الداخلية، قد مدت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تركيب الملصق لجميع أنواع المركبات.

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