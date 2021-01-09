موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم
السبت 09/يناير/2021 - 12:30 م
تنشر«الدستور» موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل حول موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، حيث يبحث المواطنون عن موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وكذلك طرق السداد واخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021.
حيث وفرت الحكومة طرق إلكترونية عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بعد الاستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين المصريين، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبداية من يوم 15 يناير 2021، تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر الماضي، وجدير بالذكر أنه يتم منح فترة شهر سماح لسداد قيمة الفاتورة بدون دفع غرامة إضافية وتنتهي تلك فترة الشهر يوم 14 فبراير 2021.
كما يمكن أيضا معرفة موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (من هنا)
2- كتابة رقم التليفون والمحافظة الخاصة بصاحب رقم الهاتف
3- وفي حالة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.
ويتم الدخول على موقع الشركة من خلال الرابط التالي للتأكد من عدم إصدار الفاتورة بعد، وستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».
2- يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.
3- الضغط على زر دفع الفواتير.
4- الضغط على كلمة سداد.
5- الدفع الإلكتروني بواسطة فودافون كاش أو بماكينات الصرف الألي.
6- خلال خدمة فورى.
حيث وفرت الحكومة طرق إلكترونية عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بعد الاستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين المصريين، لمنع انتشار فيروس كورونا.
موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقموأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تعطى العميل فترة سماح لدفع الفاتورة بعد صدورها بشهر، وبعد انتهاء تلك الفترة سيتحول خط التليفون إلى استقبال فقط.
وبداية من يوم 15 يناير 2021، تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر الماضي، وجدير بالذكر أنه يتم منح فترة شهر سماح لسداد قيمة الفاتورة بدون دفع غرامة إضافية وتنتهي تلك فترة الشهر يوم 14 فبراير 2021.
كما يمكن أيضا معرفة موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (من هنا)
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي1- الدخول على موقع شركة المصرية للإتصالات (من هنا)
2- كتابة رقم التليفون والمحافظة الخاصة بصاحب رقم الهاتف
3- وفي حالة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.
ويتم الدخول على موقع الشركة من خلال الرابط التالي للتأكد من عدم إصدار الفاتورة بعد، وستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».
تسديد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا1- الدخول على موقع المصرية للإتصالات (من هنا)
2- يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.
3- الضغط على زر دفع الفواتير.
4- الضغط على كلمة سداد.
5- الدفع الإلكتروني بواسطة فودافون كاش أو بماكينات الصرف الألي.
6- خلال خدمة فورى.