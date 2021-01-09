19 يناير.. «الأرثوذكسية» تحتفل بعيد الغطاس.. والبابا يترأس القداس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، الإثنين 19 يناير الجاري.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداس عيد الغطاس المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون دون حضور شعبي مقتصرا على أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الشمامسة.يأتى ذلك للمرة الأولى أن يترأس البابا تواضروس عيد الغطاس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ حيث من عادة بابا الكنيسة الأرثوذكسية، ان يترأس بابا الكنيسة الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير قداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقتصر معظم الإيبارشيات مثل ايبارشيتى دير المحرق والوادي الجديد والفيوم قداسات عيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.